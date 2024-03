3 dicas para aproveitar o melhor de Barbados

1. Bottom bay

Vela conhecer as praias do lado do Oceano Atlântico, que na maioria são azuis também, mas são bem distantes. Fizemos com a Williams Tour (duração de 5 horas) e paramos em Ocean City, Foul Bay, Crane Beach, Shant Beach, Bottom Bay, Bathsheba e Cattlewash.