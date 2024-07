Edicase Brasil

3 orações para o Dia de Nossa Senhora da Rosa Mística

Significado das três rosas e espadas

Orações para Nossa Senhora da Rosa Mística

1. Oração à Nossa Senhora da Rosa Mística

2. Oração para pedir uma graça

Mãe querida Rosa Mística, quero hoje pedir–lhe que venhas ao meu auxílio para ajudar-me a combater as legiões que me perseguem. Peço, ó Mãe, como vos dignastes a aparecer ao seu confidente, venho lhe pedir que me libertes de toda opressão maligna que me ataca. Quero, ó Mãe, me entregar a ti e ao Teu Filho Jesus, pedindo as graças eficazes que brotam de vosso Imaculado Coração. Quero, ó Mãe, que atenda a graça que lhe peço ( peça a graça) , pedindo que me leves a Jesus e afastes de mim a serpente infernal. Sou teu, ó Mãe, pois sou teu querido filho. Aceito a tua presença, ó Mãe, nas imagens abençoadas por ti. Derramai vosso óleo sobre minha fronte e purificai-me do pecado. Rosa Mística, finalizando, peço pela Igreja que anda naufragando, guiai-a, ó Mãe. Agradeço-te por acolher o meu pedido levando-o a Jesus. Ó Virgem Boníssima, louvável, venerável, minha Mãe. Amém.