SAÚDE

4 chás ricos em vitamina C para o inverno

A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para a saúde do corpo, especialmente no inverno, quando as temperaturas caem. Ela é encontrada em uma variedade de alimentos e a sua absorção diária é recomendada por especialistas para ajudar a prevenir e combater infecções e doenças típicas do período.