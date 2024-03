4 dicas para curtir as férias no Maranhão

Repleto de rios e lagos cristalinos, o estado é o destino perfeito para quem busca aventura e natureza

Publicado em 10 de março de 2024 às 14:25

Maranhão é o destino perfeito para se conectar com a natureza

Explorar o Maranhão é embarcar em uma jornada repleta de beleza natural e tradição. Este estado brasileiro encanta os visitantes com uma variedade de pontos turísticos e oferece uma experiência inesquecível para quem busca aventura, história e autenticidade.

No local, você vai encontrar um cenário magnífico, repleto de lagoas, rios e um pôr do sol para deixar qualquer um encantado. Além disso, poderá se conectar com as tradições locais e conhecer diversos povoados ribeirinhos, como Atins, Santo Amaro, entre outros.

A seguir, veja como explorar o que há de melhor no Maranhão!

1. A beleza dos Lençóis Maranhenses

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses fica na costa leste do Maranhão, a 270 km de São Luís, e uma das formas para chegar lá é através da cidade de Barreirinhas, a 3h30 de distância. As lagoas são formadas após o período das chuvas (janeiro a maio/junho). Quanto mais chuva, mais cheias elas ficam. À medida que as chuvas param, as lagoas começam a secar. Tanto que em outubro já é difícil encontrar alguma para dar um mergulho.

2. Lagoa Bonita

Lugar incrível para assistir ao pôr do sol e se encantar com a imensa beleza natural do lugar!

Rio Preguiças oferece uma paisagem exuberante para quem deseja contemplar a natureza

3. Rio Preguiças

Fazer stand up paddle no Rio Preguiças e explorar Lençóis Maranhenses para além das lagoas. Conhecer povoados ribeirinhos, se conectar com a natureza e ainda fazer exercício físico em um dos braços nesse rio tão importante para a região.

4. Quadriciclo

Andar de quadriciclo e ter uma experiência única percorrendo mais de 80 quilômetros por areia, lagoas e rio. Para mim foi o ponto alto da viagem!

Por Luisa Galiza – revista Qual Viagem