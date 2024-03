4 dicas para manter o equilíbrio durante a Páscoa

Com a chegada da Páscoa, é comum nos encontrarmos diante de uma abundância tentadora de chocolates e outros alimentos que podem nos fazer “fugir da dieta”. Equilibrar essa tradição festiva com uma alimentação saudável pode parecer desafiador, mas é possível!

1. Evite comer chocolate à noite

Estudos mostram que, quando consumimos alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, alimentos que aumentam significativamente os níveis de glicose no sangue (conhecidos como alimentos danosos, como os doces), à noite, há maior probabilidade de acumular gordura corporal.

2. Consuma mais fibras

3) Adicione o whey protein no seu café da manhã

O whey protein é uma proteína derivada do soro do leite, e incluir o suplemento no café da manhã ajuda a regular os picos de insulina ao longo do dia. Se o nível do hormônio estiver alto no organismo , impacta diretamente o desejo por doces.