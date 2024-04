4 tipos de conclusão para usar na redação do Enem

4 tipos de conclusão para usar na redação do Enem

Veja diferentes formas de escrever o encerramento do seu texto e garanta nota máxima

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o tipo de texto cobrado é o dissertativo-argumentativo (aquele que defende uma ideia com argumentos, opinião e explicações fundamentadas). Resumidamente, ele divide-se em três etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão.