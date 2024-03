5 dicas para economizar dinheiro durante a Páscoa

Especialistas explicam como se organizar financeiramente para evitar dívidas nesta época do ano

Publicado em 27 de março de 2024 às 19:25

A Páscoa é um feriado sazonal que mexe com diversos setores, principalmente o da economia. De acordo com Júlio Caires, advogado especialista em consumo, as pessoas aumentam suas compras durante essa época do ano, favorecendo a possibilidade de endividamento.

Todavia, segundo a economista e contadora Gecilda Esteves, é possível arcar com as compras do período sem que isso implique dívidas, basta saber controlar os gastos. Por isso, a seguir, os especialistas elencam 5 dicas para você se organizar financeiramente para o período da celebração. Veja!

1. Estabeleça um limite de despesas

É essencial definir um limite claro de gastos antes de sair de casa, evitando ultrapassar o orçamento e recorrer excessivamente ao limite do cartão de crédito.

2. Elabore uma lista de compras

Ao sair de casa, tenha em mente quais são os itens essenciais a serem adquiridos, evitando assim compras impulsivas de produtos desnecessários. Pergunte a si: “Eu realmente preciso disso agora? Como essa compra extra afetará meu orçamento?”.

3. Compare os preços

Com a tecnologia atual, comparar preços tornou-se mais fácil do que nunca. Não é mais necessário visitar várias lojas para saber os valores dos produtos; existem aplicativos que podem fazer isso por você, auxiliando no processo de decisão de compra.

4. Pratique o poder do “não” diante das liquidações

Embora seja tentador sucumbir às ofertas de liquidação, é importante exercitar a capacidade de dizer não. Afinal, só porque algo está com desconto não significa que você deva comprá-lo.

5. Priorize seus investimentos mensais

Mesmo diante dos gastos extras durante a Páscoa, como as compras de chocolate, é fundamental não abandonar os hábitos de economia e investimento. Seja disciplinado em poupar, mesmo que se trate de uma pequena quantia. Essa prática fará diferença na construção do seu patrimônio financeiro.

Oportunidades de negócios ofertadas pelo período

Para aqueles que buscam uma renda extra, a Páscoa é uma ótima ideia. Segundo o advogado especialista em consumo Júlio Caires, essa data oferece inúmeras opções comerciais. “Durante esta temporada, os ovos de chocolate assumem um papel central, porém as oportunidades de lucro se estendem para além deles. Este período oferece uma excelente oportunidade para explorar outras especialidades caseiras e até mesmo oferecer serviços personalizados relacionados à Páscoa”, afirma.

Outro aspecto importante é o emprego temporário. Empresas que experimentam um aumento nas vendas durante a Páscoa frequentemente contratam trabalhadores temporários para lidar com a demanda adicional. “Isso pode proporcionar oportunidades de emprego sazonal para os trabalhadores, contribuindo para a criação de empregos e a estabilidade econômica em determinadas regiões”, acrescenta Gecilda Esteves.

Além disso, a Páscoa também é uma época em que as empresas investem em campanhas de marketing e publicidade para atrair consumidores. Esses esforços de marketing podem estimular ainda mais o consumo e impulsionar as vendas, beneficiando as empresas e a economia como um todo.

Por fim, a Páscoa também é frequentemente associada à viagem e ao turismo. Muitas pessoas aproveitam o feriado para visitar familiares, fazer viagens curtas ou tirar férias, aumentando a demanda por passagens aéreas, hospedagem, transporte e entretenimento. Portanto, a Páscoa pode ter um impacto positivo na indústria do turismo e em áreas que dependem desse setor para impulsionar a economia local.