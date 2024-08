5 dicas para economizar em datas comemorativas

5 dicas para economizar em datas comemorativas

Veja como aproveitar ao máximo as celebrações sem comprometer o seu orçamento

No entanto, um obstáculo nos períodos comemorativos são os gastos. Afinal, todos querem se divertir, mas ninguém quer prejudicar o bolso. Pensando nisso, separamos algumas dicas de como economizar nessas datas. Confira!

1. Planejamento antecipado

Comece a planejar suas compras e celebrações com antecedência. Isso permite que você aproveite promoções e descontos antes da alta temporada. Faça uma lista de presentes, alimentos e outros itens necessários para evitar aquisições impulsivas de última hora. “O grande segredo é analisar o que de fato é necessário, visando neste produto específico, e comparar preços”, comenta o consultor financeiro Claudio Munhoz, que atende pelo GetNinjas, plataforma para contratação de serviços.

2. Defina um orçamento

Manter-se dentro do orçamento ajudará a evitar despesas excessivas e permitirá que você controle melhor as finanças durante o período comemorativo. Portanto, estabeleça um limite de gastos para cada categoria, como decoração, alimentação e, principalmente, presentes.

“Procure sempre listar todos aqueles que vão receber presentes e quais itens gostaria de comprar. Dessa forma, fica mais fácil determinar o valor máximo que será gasto com cada um e ainda evita as temidas compras por impulso ”, indica a educadora financeira Luciana Ikedo, autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, Economizando e Investindo”, da Editora Loyola.