5 dicas para reduzir a sua idade biológica

Qual a diferença entre idade biológica e cronológica?

A idade cronológica é contada a partir do tempo decorrido desde o nascimento de uma pessoa, é medida por “anos de vida”, por outro lado, a idade biológica está relacionada ao estado de saúde, mobilidade, vitalidade e diversos outros aspectos do corpo em comparação com a média para a mesma faixa etária.