Edicase Brasil

5 erros que podem prejudicar o resultado da micropigmentação

De acordo com Adriana Alves, da rede de clínicas de medicina estética avançada Estúdio Mais, trata-se de uma técnica semipermanente, que geralmente dura de seis meses a um ano, dependendo do tipo de pele, dos cuidados pós-procedimento e da qualidade dos pigmentos utilizados.

Apesar de ser um procedimento extremamente simples, é importantíssimo que a escolha do profissional seja feita com muito cuidado. “Desde a higiene até os cuidados com o retoque da micropigmentação, tudo é muito importante para um resultado satisfatório”, pontua.