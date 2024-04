5 fatores que afetam a saúde do seu coração

5 fatores que afetam a saúde do seu coração

O coração é um órgão vital e central no funcionamento do corpo humano, desempenhando um papel fundamental na circulação sanguínea e no fornecimento de oxigênio e nutrientes para todas as células e tecidos. Assim, qualquer disfunção cardíaca pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares graves.