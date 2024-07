Edicase Brasil

Veja a importância de os homens cuidarem mais da saúde

Um estudo conduzido pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revela que somente 32% dos homens com mais de 40 anos se consideram muito preocupados com sua própria saúde, e que 46% deles procuram um médico apenas quando sentem algum problema. A saúde masculina é um aspecto vital do bem-estar geral que muitas vezes é negligenciado.