5 filmes e séries sobre as Olimpíadas

Veja uma lista com produções baseadas em histórias reais para entrar no clima dos jogos de Paris

Faltam poucos dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com isso, o entusiasmo para acompanhar atletas de todo o mundo nas competições começa a surgir. Para entrar no clima dos jogos, é possível acompanhar alguns filmes e séries que abordam as Olimpíadas, bem como a história de grandes atletas e de alguns esportes. Essas produções não só celebram o espírito olímpico e a superação, mas também oferecem uma visão mais próxima das vidas inspiradoras e dos desafios enfrentados pelos competidores.

1. As bicampeãs (2024)

Estrelada por Sheilla Castro, Fabi Alvim, Fabiana Claudino, Jaqueline Carvalho, Paula Pequeno e Thaisa Daher, “As bicampeãs” narra a trajetória profissional das atletas de vôlei e a conquista do ouro nos jogos de Pequim (2008) e Londres (2012). Dividida em quatro episódios, a obra começa a partir da eliminação da seleção para a Rússia, na semifinal da Olimpíada de Atenas, em 2004, e conta com depoimentos das atletas sobre discussão de gênero e renúncias de jogadores de alto nível. A produção é resultado de uma parceria entre a Hunter Filmes e a Sport Lab, com coprodução do SporTV.