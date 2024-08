EM CASA

5 filmes românticos para aproveitar o friozinho do final de semana

Veja produções interessantes que aquecem o coração no inverno

Portal Edicase

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 06:35

Os dias frios pedem conforto e filmes que aqueçam o coração

Em dias frios, nada como se aconchegar no sofá com uma coberta aconchegante para assistir a um filme com alguém especial. Se você está procurando algo para embalar uma noite tranquila, longas românticos são uma excelente escolha. Com uma variedade que vai de clássicos a novas comédias e dramas envolventes, há opções para todos os gostos!

Abaixo, confira 5 filmes românticos para aproveitar o friozinho do final de semana!

1. Plano B (2010)

No filme ‘Plano B’, Zoe decide realizar sozinha o sonho de ser mãe (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

O filme segue a vida de Zoe (Jennifer Lopez), uma mulher bem-sucedida e independente que, após várias decepções amorosas, decide avançar com uma inseminação artificial para realizar seu sonho de ser mãe. No entanto, no mesmo dia em que descobre que a fertilização foi bem-sucedida e que está grávida, ela conhece Stan (Alex O’Loughlin), um homem encantador. Enquanto eles se apaixonam, Zoe enfrenta o dilema de revelar a notícia de sua gravidez e o impacto disso em seu relacionamento.

Onde assistir: Netflix.

2. Questão de tempo (2013)

Em ‘Questão de tempo’, Tim descobre que os homens de sua família podem voltar no tempo (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Ao completar 21 anos, Tim Lake (Domhnall Gleeson) descobre que os homens de sua família possuem a habilidade de viajar no tempo. Seu pai (Bill Nighy) revela que ele pode voltar a momentos específicos e alterá-los. Determinado a melhorar sua vida amorosa, ele decide usar esse poder para conquistar Mary (Rachel McAdams), a mulher dos seus sonhos.

Mesmo com o poder de viajar no tempo, Tim descobre que algumas tragédias na vida são inevitáveis e não podem ser alteradas, independentemente de quantas vezes ele retorne ao passado. Essa experiência ensina a ele a importância de viver plenamente e valorizar cada momento, por mais simples que seja.

Onde assistir: Netflix.

3. Simplesmente acontece (2014)

Em ‘Simplesmente acontece’, Rosie e Alex precisam decidir se vão ouvir a voz do destino (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito:

O filme acompanha a amizade de longa data entre Rosie Dunne (Lily Collins) e Alex Stewart (Sam Claflin), que desde a infância compartilham planos e sonhos. No entanto, suas vidas tomam rumos inesperados quando ela descobre que está grávida após uma noite com o garoto mais popular do colégio.

Apesar dos desafios que enfrentam na vida adulta e estarem em países diferentes, Rosie e Alex mantêm a amizade e o contato. Mesmo em novos relacionamentos , ambos questionam se realmente deveriam ter ficado juntos. O destino, no entanto, os reúne de maneiras surpreendentes e constantes, sempre colocando um na vida do outro.

Onde assistir: Prime Video.

4. Doentes de amor (2017)

No longa ‘Doentes de amor’, Kumail e Emily passam por dificuldades para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito:

O paquistanês, comediante e motorista de Uber Kumail (Kumail Nanjiani) se apaixona pela estudante de psicologia Emily (Zoe Kazan) em Chicago, mas eles enfrentam desafios quando suas diferenças culturais começam a criar atritos. A situação se torna ainda mais complicada quando ela adoece gravemente e é colocada em coma.

Enquanto ela está internada, Kumail se vê na necessidade de lidar com o conflito entre as expectativas de sua família e seus verdadeiros sentimentos por Emily. Ele acaba se aproximando da família dela, estabelecendo uma conexão inesperada e aprendendo mais sobre si e suas próprias prioridades.

Onde assistir: Prime Video

5. Vermelho, branco e sangue azul (2023)

No filme ‘Vermelho, Branco e Sangue Azul’, Alex e Henry se apaixonam após uma situação diplomática (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito:

O filme é baseado no livro homônimo de Casey Mcquiston e segue Alex Claremont-Diaz (Taylor Perez), filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos, Ellen Claremont (Uma Thurman). Ele é um jovem carismático e ambicioso, porém impulsivo. Quando um incidente diplomático envolvendo o príncipe Henry (Nicholas Galitzine), da família real britânica, coloca os dois em apuros, eles decidem fingir uma amizade para acalmar a situação.

Com o tempo, essa farsa se transforma em algo mais profundo, enquanto Alex e Henry enfrentam desafios políticos e familiares, além da pressão pública, para explorar seus sentimentos um pelo outro. O filme é uma história envolvente de amor e superação de obstáculos.