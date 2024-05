5 lançamentos do Prime Video em junho

5 lançamentos do Prime Video em junho

Confira algumas das grandes estreias que chegam ao catálogo do streaming

Portal Edicase

Publicado em 28 de maio de 2024 às 09:28

O mês de junho chega com lançamentos aguardados pelos fãs (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) Crédito:

Junho chega com grandes lançamentos no Prime Video. Neste mês, há a estreia da 4ª temporada de ‘The Boys’, com episódios repletos de ação e luta para impedir, mais uma vez, que o Capitão Pátria destrua o mundo. Para os fãs da talentosa cantora Celine Dion, há o tão esperado documentário que presta homenagem à sua carreira.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos de junho!

1. Prisma (06/06) – 2ª temporada

Na série ‘Prisma’, acompanhamos a jornada de autodescoberta dos irmãos Andrea e Marco (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito:

A série italiana, dirigida por Ludovico Bessegato, acompanha a jornada de descoberta dos irmãos gêmeos Andrea e Marco, interpretados por Mattia Carrano. Apesar de serem idênticos, eles vivem vidas completamente diferentes. Na segunda temporada, a série segue explorando a transição dos irmãos da adolescência para a vida adulta, enquanto enfrentam desafios de autoaceitação e precisam lidar com seus amigos e a família. A trama aborda temas profundos de identidade e crescimento pessoal.

2. The Boys (13/06) – 4ª temporada

Na quarta temporada de ‘The Boys’, eles precisam juntar forças para salvar o mundo do Capitão Pátria (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito:

A série de sucesso, adaptada dos quadrinhos homônimos criados por Garth Ennis e Darick Robertson, chega à sua quarta temporada. Mantendo o ritmo eletrizante das temporadas anteriores, ‘The Boys’ continua a explorar a intensa batalha entre os heróis e os anti-heróis. Agora, eles enfrentam o desafio de salvar o mundo, com Victoria Neuman (Claudia Doumit) perigosamente próxima de assumir a presidência sob o controle de Capitão Pátria (Antony Starr). A equipe precisa unir forças para impedir que o caos se instale antes que seja tarde demais.

3. Federer: Twelve Final Days (20/06)

O documentário ‘Federer: Twelve Final Days’ mostra os bastidores da aposentadoria do campeão Roger Federer e a sua última competição (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito:

O documentário, dirigido por Asif Kapadia e Joe Sabia, captura as emoções dos últimos dias da carreira do campeão de tênis Roger Federer, enquanto ele se prepara para o seu último campeonato, a Laver Cup de 2022. Este longa é uma homenagem comovente ao atleta e uma reflexão sobre o fim de sua carreira e seu legado no tênis. O filme inclui entrevistas com a esposa de Federer, Mirka, e com seus principais rivais, incluindo Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

4. Eu Sou: Celine Dion (25/06)

‘Eu Sou: Celine Dion’ mostra os feitos da cantora e a sua batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito:

O documentário , dirigido por Irene Taylor, oferece um olhar detalhado sobre a carreira da cantora Celine Dion, destacando os desafios pessoais e profissionais que ela enfrentou, incluindo sua batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica que afeta significativamente sua capacidade de se apresentar nos palcos. A produção é uma homenagem às conquistas da cantora e ao carinho de seus fãs.

5. Minha Lady Jane (27/06)

‘Minha Lady Jane’ mostra a história do reinado de Lady Jane Grey de outra forma (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo) Crédito: