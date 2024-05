5 receitas de croquetes saborosos e crocantes

5 receitas de croquetes saborosos e crocantes

Veja como preparar em casa opções deliciosas e simples para todas as ocasiões

Publicado em 7 de maio de 2024 às 19:28

O croquete é uma opção prática e saborosa para servir como petisco nas reuniões entre amigos e familiares. Preparado com ingredientes simples, ele pode ser combinado com diferentes tipos de recheios para ressaltar o sabor. Por isso, separamos 5 receitas simples e crocantes para você preparar em casa. Confira!

Croquete de carne moída

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de sal

1 xícara de chá de farinha de trigo

Recheio

1 colher de sopa de óleo

200 g de carne moída

1 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Montagem

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 ovo batido

Óleo para fritar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e deixe no fogo até levantar fervura. Após, desligue o fogo e acrescente o sal. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa bem. Leve ao fogo médio até a massa começar a soltar da panela, sempre mexendo. Desligue o fogo, transfira a massa para um recipiente e espere esfriar.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione a carne moída e frite até ficar soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até dourar. Sirva em seguida.

Croquete de atum

Ingredientes

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

360 g de atum ralado e escorrido

1 xícara de chá de farinha de trigo

100 ml de leite quente

2 colheres de sopa de salsa picada

1 ovo batido

1 xícara de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o atum e refogue por 3 minutos. Junte a farinha de trigo e mexa até a massa desgrudar do fundo da panela. Por último, coloque o sal, o leite e a salsa e mexa bem. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até dourar. Sirva em seguida.

Croquete de frango

Ingredientes

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

Caldo do cozimento do peito de frango

5 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de salsa picada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo do cozimento e cozinhe até reduzir. Junte a farinha de trigo, o queijo, a salsa e os ovos e cozinhe, mexendo sempre, até a massa desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere esfriar.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um croquete e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até dourar. Sirva em seguida.

Croquete de milho-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

200 g de milho-verde

4 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de caldo de galinha

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo batido

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o caldo de galinha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente a farinha de trigo e mexa até a massa começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.

Croquete de mandioca

Ingredientes

600 g de mandioca descascada, cozida e amassada

3 ovos

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 claras de ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo