5 receitas de fondue para fazer em casa

Veja como preparar versões doces e salgadas para saborear nesta época do ano

Fondue de chocolate

Ingredientes

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate. Adicione o creme de leite e misture. Após, despeje o doce em taças individuais, espete as frutas com espetos de fondue e mergulhe no chocolate. Sirva em seguida.