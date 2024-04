5 receitas fit com linhaça para o almoço

Veja como preparar pratos fáceis e saborosos com essa semente nutritiva

Publicado em 11 de abril de 2024 às 15:25

A linhaça é uma semente altamente nutritiva que oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde. Rica em fibras, proteínas, ácidos graxos ômega 3 e uma variedade de vitaminas e minerais essenciais, ela é conhecida por seus efeitos positivos no coração, na digestão, no emagrecimento e até mesmo na saúde da pele. “Auxilia na redução de processos inflamatórios e previne dislipidemias e doenças cardiovasculares”, acrescenta a nutricionista Adriana Cerchiari de Andrade.

Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas fit com linhaça para o almoço!

Sopa fria de ervilha com hortelã e linhaça

Ingredientes

600 g de ervilha congelada

1 l de caldo de legumes caseiro

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de linhaça

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 talos de hortelã para decorar

1/2 xícara de chá de ervilha congelada para decorar

2 colheres de sopa de iogurte natural

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e a ervilha congelada. Leve ao fogo alto para ferver. Em seguida, transfira para o liquidificador, adicione as folhas de hortelã, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até ficar homogêneo. Coloque a sopa em um recipiente e aguarde esfriar. Sirva com a linhaça, a ervilha, os talos de hortelã e o iogurte.

Salada com salmão e linhaça

Ingredientes

2 filés de salmão cortados em cubos

1/2 maço de alface-crespa

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 xícara de chá de folhas de agrião

1 tomate

1 colher de sopa de linhaça

2 dentes de alho amassados

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o salmão até dourar. Reserve. Rasgue grosseiramente as folhas de alface, rúcula e agrião. Corte o tomate em cubos. Em uma saladeira, coloque a alface, a rúcula, o agrião e o tomate. Misture delicadamente e tempere com suco de limão, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o salmão sobre a salada, salpique as sementes de linhaça e sirva a seguir.

Almôndegas de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas descascadas e cortadas em pedaços pequenos

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

2 ovos

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a berinjela, refogue por 5 minutos e desligue o fogo. No liquidificador, bata os ingredientes refogados até ficar homogêneo e reserve. Em um recipiente, coloque a mistura batida, a farinha de linhaça , os ovos, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture bem e leve a massa à geladeira por 30 minutos. Depois, retire da geladeira e modele a massa no formato de bolinhas. Coloque as almôndegas em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos, virando-as na metade do tempo. Sirva em seguida.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite de soja

Recheio

1 xícara de chá de leite de soja

2 ovos batidos

1/2 cebola picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1/2 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, a farinha de trigo, o sal, o azeite, o fermento em pó e o leite de soja até obter uma massa homogênea. Em uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga, disponha a massa no fundo e nas laterais e reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture o leite de soja, os ovos batidos, a cebola, o brócolis, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Coloque o recheio sobre a massa na assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 50 minutos. Sirva a seguir.

Linguado com crosta de castanhas

Ingredientes

4 filés de linguado

3 colheres de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju

1/2 xícara de chá de amêndoas

4 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada

1 ovo

Suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo