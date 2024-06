5 receitas ricas em proteína sem ovo

Rocambole de lentilha

Ingredientes

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Após, em água corrente, lave a lentilha e coloque em uma panela de pressão. Adicione a água e as folhas de louro, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, coloque a farinha de grão-de-bico e a aveia. Misture até obter um massa homogênea e espere esfriar. Disponha a massa sobre um papel-alumínio e espalhe no formato de um retângulo. Enrole e transfira para um refratário untado com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Desligue o forno e retire o papel-alumínio. Regue com molho de tomate e polvilhe com coentro. Sirva em seguida.