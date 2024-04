5 receitas surpreendentes com polvilho

5 receitas surpreendentes com polvilho

Aprenda a preparar pratos diferentes para se deliciar com sabores únicos

Portal Edicase

Publicado em 25 de abril de 2024 às 15:35

Pastel com farinha de milho e polvilho (Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock) Crédito:

Derivado da mandioca, o polvilho é um ingrediente muito querido na culinária brasileira. Conhecido por sua textura leve, sabor característico e versatilidade, ele pode ser utilizado na composição de diversos pratos, sejam eles doces ou salgados. Além disso, é uma alternativa viável para pessoas com doença celíaca, pois é naturalmente livre de glúten. A seguir, confira 5 receitas com polvilho deliciosas que vão surpreender o seu paladar!

Pastel com farinha de milho e polvilho

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de milho

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 ovo

1/2 xícara de chá de óleo

Sal e orégano a gosto

1 1/2 l de água quente

250 g de queijo muçarela ralado

250 g de presunto picado

Farinha de milho para polvilhar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de milho, o polvilho, o sal e o ovo e mexa até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a água, intercalando com o óleo, e misture até obter uma massa homogênea. Depois, polvilhe uma superfície lisa com farinha de milho, disponha a massa sobre ela, sove e abra com a ajuda de um rolo. Corte no formato de círculos, disponha o queijo e o presunto em uma das metades, dobre ao meio e feche com a ajuda de um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma escumadeira, aos poucos, disponha os pastéis na panela e frite até dourar os dois lados. Sirva em seguida.

Pão de abóbora com polvilho

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

2 ovos

75 ml de óleo de girassol

50 g de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de água

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o queijo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o queijo e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de polvilho

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras de chá de leite

2 1/2 xícara de chá de polvilho doce

1 colher de café de sal

450 g de pasta de amendoim

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Recheie as panquecas com pasta de amendoim e sirva em seguida.

Bolo de polvilho (Imagem: Miriam28Audiovisuals | Shutterstock) Crédito:

Bolo de polvilho

Ingredientes

6 ovos

4 xícaras de chá de polvilho doce

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de sopa de essência de baunilha

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o açúcar e a essência de baunilha e misture. Aos poucos, adicione o polvilho e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, junte o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma forma com furo central com manteiga e enfarinhe com polvilho. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Mingau de polvilho

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho doce

4 colheres de sopa de água

1/2 xícara de chá de açúcar

400 ml de leite

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo