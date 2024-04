5 receitas típicas do Amazonas

5 receitas típicas do Amazonas

Tambaqui assado com batata

Ingredientes

Modo de preparo

Divida o peixe em duas e, em seguida, faça cortes transversais. Coloque em uma assadeira com a parte cortada para baixo. Tempere com sal, alho e suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Em uma panela, cubra a batata com água, acrescente um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Retire o peixe do forno , coloque as batatas em volta e adicione as cebolas, o cheiro-verde e o pimentão. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.