Edicase Brasil

5 sucos ricos em vitamina C para fortalecer a imunidade

Confira receitas com frutas e vegetais para ajudar a prevenir doenças típicas do outono

Durante o outono, a vitamina C desempenha um papel crucial na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico. Isso porque ela ajuda na proteção das células do corpo contra danos causados pelos radicais livres, que são moléculas instáveis ​​que podem contribuir para o estresse oxidativo e a inflamação.