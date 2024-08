6 cuidados importantes ao demitir um funcionário

Veja como realizar o desligamento do colaborador de forma respeitosa e dentro das leis

Demitir um funcionário é uma decisão difícil e delicada, devendo ser manejada com cuidado. Manter a dignidade e o respeito ao longo desse processo não só ajuda a preservar a moral da equipe restante, mas também pode evitar possíveis repercussões legais e proteger a reputação da empresa.

1. Prepare-se adequadamente

Reúna toda a documentação necessária, como registros de desempenho, avisos prévios e informações sobre benefícios e indenizações. Certifique-se de que a decisão está alinhada com as políticas da empresa e as leis trabalhistas.