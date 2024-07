HORA DE LER

6 dicas para montar um cantinho de leitura confortável em casa

Arquiteta elenca sugestões práticas para você torná-lo funcional e aconchegante

Publicado em 22 de julho de 2024 às 14:53

Espaços adequados para leitura oferecem um refúgio tranquilo para mergulhar nos livros (Projeto: Marina Salomão | Imagem: Rafael Renzo) Crédito:

Montar um cantinho de leitura confortável pode transformar seu tempo com os livros em uma experiência ainda mais agradável e relaxante. Isso porque um espaço dedicado para mergulhar nas suas histórias favoritas oferece não apenas um refúgio tranquilo, mas também um lugar onde você pode se desconectar do mundo e se perder entre as páginas.

No entanto, criar um canto de leitura exige planejamento e atenção. Por isso, a seguir, a arquiteta Marina Salomão, à frente do seu escritório que leva seu nome, compartilha algumas dicas simples para você montar um espaço perfeito em casa. Confira!

1. Evite lugares de muita circulação

Antes de tudo, é necessário definir o lugar da casa onde o cantinho de leitura ficará. Nesse contexto, Marina Salomão alerta para alguns cuidados importantes: evite colocar a poltrona em áreas com muita circulação, garantindo assim a tranquilidade necessária para esse momento. Recomenda-se que este espaço seja posicionado em locais afastados das principais áreas de passagem da casa. Para ajudar a abafar o som, vale recorrer aos elementos decorativos, como tapetes, cortinas e almofadas.

Segundo a especialista, um ambiente sem distrações, que ofereça conforto ao morador, é essencial. Ela ainda cita alguns exemplos: “Pode ser um canto da sala, do quarto, do escritório ou até mesmo um espaço no jardim, desde que proporcione aconchego e tenha uma iluminação adequada”.

2. Combine luz natural e artificial

Um cantinho de leitura precisa de um bom projeto luminotécnico. A iluminação adequada deve ser aliada a fim de proporcionar momentos de bem-estar e favorecer a leitura. Para criar algo eficiente, é recomendável combinar luz natural e artificial.

Além disso, é importante complementar com uma luminária, considerando a leitura à noite. A profissional recomenda que este item seja direcionável e regulável, permitindo ajustar a direção da luz para evitar sombras sobre as páginas do livro e regular a intensidade para garantir o máximo conforto visual.

Posicionar a poltrona ou o sofá na janela oferece momentos confortáveis e uma boa ventilação (Projeto: Marina Salomão | Imagem: Rafael Renzo) Crédito:

3. Opte por ambientes com uma boa ventilação

Posicionar a poltrona pertinho de uma janela garante momentos confortáveis durante o dia, além de permitir uma boa circulação de ar – detalhe fundamental que, muitas vezes, é negligenciado, conforme a arquiteta Marina Salomão.

“Um elemento essencial que, normalmente, não é considerado é a presença de uma boa ventilação. Um cantinho de leitura confortável pede por uma boa circulação de ar para que a pessoa se sinta bem enquanto desfruta de seu momento de leitura”, explica.

4. Compre uma poltrona confortável

A escolha da poltrona não pode ser trivial. Uma vez que, neste ambiente, o leitor passará minutos ou horas sentado, é preciso considerar um móvel que seja referência em conforto e ergonomia. Ou seja, a poltrona demanda um design minuciosamente pensado para a saúde e o bem-estar do usuário de modo que ele descanse e consiga se concentrar na leitura.

“Certifique-se de escolher uma poltrona com apoio para os braços e encosto adequado. Se possível, com apoio para os pés também. E não deixe de ajustar a altura da poltrona e da mesinha para uma postura correta durante a leitura”, aconselha Marina Salomão.

Mas será que devemos apostar em uma poltrona assinada por um designer? A arquiteta defende a elegância do móvel com assinatura, entretanto aponta que este não é o único caminho. “Essa opção tem um charme todo especial e um toque de personalidade e sofisticação, mas existem outras boas opções no mercado, como poltronas ergonômicas, reclináveis e confortáveis que atendam às necessidades do usuário”, explica. “Acima de tudo, devemos investir em um móvel ergonômico”.

Utilize elementos decorativos para deixar o seu espaço mais personalizado (Imagem: Alliance Images | Shutterstock) Crédito:

5. Inclua elementos decorativos no espaço

Ao decorar um cantinho de leitura, deve-se tomar alguns cuidados.“Evite posicionar a poltrona de frente para uma parede vazia, pois pode causar a sensação de claustrofobia”, sugere Marina Salomão. Para isso, inserir uma obra de arte que inspira e traz equilíbrio é uma boa pedida.

Entre outras sugestões para o décor desses ambientes, a arquiteta indica os elementos naturais, tais como plantas e materiais orgânicos – madeira, palha, sisal, tecidos de algodão, tons terrosos etc. – e detalhes personalizados, a exemplo de almofadas ou mantas com estampas que refletem a personalidade do morador.

6. Opte por uma paleta de cores que transmita calma e tranquilidade

Em relação à escolha da paleta de cores , a arquiteta aponta que o ambiente deve transmitir calma e tranquilidade.“O maior desafio ao elaborar um cantinho de leitura é encontrar o equilíbrio entre conforto, funcionalidade e estética. É importante garantir que o espaço seja agradável e convidativo e que, ao mesmo tempo, atenda às necessidades práticas de quem vai utilizá-lo”, conclui.