6 motivos para incluir peixes na dieta

1. Proteínas de alta qualidade

2. Fontes de ômega 3

3. Fontes naturais de vitaminas e minerais essenciais

“Ter a combinação equilibrada de suplementos adequados aliados a hábitos saudáveis é fundamental para quem precisa ter o controle da tireoide . Os nutrientes como selênio, ômega 3, vitaminas do complexo B, dentre outros, conseguem ajudar na regulação da função tireoidiana. Além disso, é preciso haver um consumo de frutas, verduras e proteínas magras refogadas com óleo de qualidade”, explica Larissa Amorim, nutricionista da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais.

4. Promovem a saúde da pele

5. Auxiliam na saúde mental

“As membranas das bilhões de células cerebrais são construídas a partir do ômega 3. Há evidências que relacionam o baixo consumo desse ácido graxo a problemas cognitivos e que ele auxilia no tratamento de inflamações no cérebro. Além disso, as proteínas do complexo B estão associadas à produção de neurotransmissores, enquanto as vitaminas E, C e selênio possuem ação antioxidante, retardando o envelhecimento das células do cérebro”, explica a nutricionista Marianne Fazzi.