6 receitas fit com frango para incluir na dieta

Veja como preparar pratos saborosos e ricos em proteína

Publicado em 13 de abril de 2024 às 00:25

Frango empanado com quinoa (Imagem: Kiian Oksana | Shutterstock) Crédito:

Além de ser um ingrediente versátil na cozinha, o frango é um alimento que auxilia no emagrecimento. O peito de frango, por exemplo, possui baixo teor de gordura, é rico em proteínas – o que ajuda no ganho de massa magra – e tem alto teor de vitamina A e dos complexos B, C, D, E e K. Ou seja, há inúmeras vantagens de inseri-lo no cardápio! Por isso, confira como utilizá-lo em algumas receitas.

Frango empanado com quinoa

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em filés

5 colheres de sopa de quinoa cozida

1 ovo batido

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Em recipientes separados, coloque a quinoa e o ovo batido. Passe os filés de frango no ovo e depois na quinoa . Em uma forma untada com azeite, disponha os filés de frango e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos, virando-os na metade do tempo. Sirva a seguir.

Tomate recheado com frango

Ingredientes

3 tomates

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave os tomates e, com uma faca, corte as tampas. Retire as sementes e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue-o até dourar. Junte a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos e desligue o fogo. Recheie os tomates com a mistura e disponha-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Frango recheado com vegetais

Ingredientes

10 filés de frango

1 xícara de chá de salsa picada

1 xícara de chá de tomilho picado

1 cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de tofu amassado

Suco de 2 limões

5 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

10 palitos de dente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Recheie os filés com a salsa, o tomilho, a cenoura e o tofu. Enrole e prenda-os com um palito de dente. Transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga, regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Vire os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.

Rolinho de berinjela com frango (Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock) Crédito:

Rolinho de berinjela com frango

Ingredientes

1 berinjela fatiada

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente as nozes, misture e reserve. Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as fatias de berinjela e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, transfira para um recipiente, recheie com o frango, enrole e sirva em seguida.

Dica: sirva os rolinhos de berinjela com a salada de sua preferência.

Canelone de abobrinha com frango

Ingredientes

1 abobrinha descascada e cortada em tiras finas

1 xícara de chá de molho de tomate

100 g de peito de frango cozido e desfiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e doure. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em uma superfície lisa, disponha as tiras de abobrinha e distribua o frango sobre elas. Faça rolinhos para ficar no formato de canelones. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Com cuidado, retire do forno, cubra com o molho de tomate e leve novamente ao forno por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de frango

Ingredientes

200 g de batata-doce descascada e cozida

200 g de peito de frango cozido e desfiado

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo