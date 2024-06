Edicase Brasil

6 sopas ricas em proteínas para manter a dieta nos dias frios

Aprenda a preparar opções gostosas para se aquecer e nutrir o corpo

Portal Edicase

Publicado em 8 de junho de 2024 às 10:28

Os dias frios são o pretexto perfeito para preparar uma deliciosa sopa, principalmente se você está de dieta. Isso porque esse prato é um dos mais democráticos quando se trata de combinações saborosas, nutritivas e ricas em proteínas.

Geralmente preparada com legumes, vegetais e até grãos, as sopas são um atrativo para quem deseja se aquecer, mas também são importantes aliadas para quem quer emagrecer com saúde e ganhar massa muscular, pois fornecem substâncias essenciais para a proteção do organismo e favorecem a hidratação do corpo. A seguir, confira 6 receitas saborosas para turbinar a dieta no frio!

Sopa de ervilha com hortelã

Ingredientes

600 g de ervilha fresca

1 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picada

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as ervilhas e o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de frango com grão-de-bico

Ingredientes

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

4 filés de frango cortados em cubos

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de nabo cortado em cubos

1 xícara de chá de vagem picada

1 folha de couve cortada em tiras

1/2 tomate sem pele, sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1/2 talo de salsão picado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e curry a gosto

1 l de água fervente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente a água e cozinhe até o frango ficar macio. Junte a cenoura, a vagem, a couve, o nabo, a cebolinha, o tomate, o salsão e o grão-de-bico e cozinhe por mais 30 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e curry. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de quinoa com cogumelo

Ingredientes

2 colheres de sobremesa de azeite

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de abobrinha descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1/4 de pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1 l de caldo de frangocaseiro

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de cogumelo champignon

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abobrinha, o brócolis, o sal e a pimenta-dedo-de-moça e refogue por 3 minutos. Junte o caldo de galinha e cozinhe até os legumes ficarem macios. Disponha a quinoa na panela e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o cogumelo e refogue até dourar. Desligue o fogo, junte o cogumelo refogado à sopa e misture bem. Sirva em seguida.

Sopa de peixe com batata

Ingredientes

2 postas de tilápia

400 g de batata descascada e picada

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o peixe, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, retire o peixe, limpe as escamas e corte em pedaços. Reserve. Na mesma panela, ainda com a água do cozimento, coloque as batatas e o sal e leve novamente ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Despeje a mistura na panela com as batatas, coloque o peixe e o coentro e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de feijão com lentilha e vagem

Ingredientes

500 g de feijão cozido

200 g de lentilha cozida

100 g de vagem cozida

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o feijão, a lentilha, a vagem, a cebola e o alho e bata até obter um creme homogêneo. Após, transfira a mistura para uma panela, adicione água e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de fava

Ingredientes

1 kg de fava descascada

1 cebola descascada e picada

3 batatas descascadas e cortada em pedaços

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Água

Modo de preparo