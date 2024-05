6 vitaminas proteicas para o pós-feriado

6 vitaminas proteicas para o pós-feriado

Na correria do dia a dia, a praticidade torna-se algo indispensável, especialmente quando falamos de alimentação saudável. Por esse motivo, receitas que possuem preparo rápido, como as vitaminas, são excelentes opções para manter o consumo adequado de nutrientes e ajudar a ter mais energia para retomar as atividades físicas após o feriado.