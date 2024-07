ALIMENTAÇÃO

7 benefícios do brócolis para a saúde

O consumo desse vegetal favorece a saúde e ajuda na prevenção de doenças

Portal Edicase

Publicado em 10 de julho de 2024 às 17:49

O brócolis favorece a saúde geral do corpo (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) Crédito:

O brócolis, ao lado da couve-flor, repolho e agrião, pertence à família dos crucíferos. Isso significa que, assim como os demais vegetais da categoria, ele é rico em fibras, micronutrientes e vitaminas A, C, E e K, que desempenham um papel fundamental na manutenção das funções do organismo.

Segundo uma pesquisa publicada na revista científica ACS Central Science, o consumo regular de brócolis pode ajudar a prevenir e tratar problemas como AVC (acidente vascular cerebral), devido a um composto químico natural presente em sua composição, abrindo caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento.

A seguir, veja mais detalhes sobre os benefícios do vegetal e como consumi-lo!

1. Fortalece o sistema imunológico

O brócolis contém betacaroteno que é convertido em vitamina A no corpo. Esse nutriente é crucial para manter a integridade das barreiras mucosas, como a pele e os revestimentos dos tratos respiratório e digestivo, sendo a primeira linha de defesa contra patógenos.

O vegetal também é rico em vitamina C, um antioxidante poderoso. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

2. Melhora a digestão

Excelente fonte de fibras dietéticas, o brócolis desempenha um papel importante na digestão. Isso porque as fibras ajudam a adicionar volume às fezes, facilitando a passagem pelo trato digestivo. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

3. Ajuda no controle dos níveis de açúcar no sangue

Por ter um baixo índice glicêmico (IG), esse vegetal faz com que os alimentos sejam digeridos e absorvidos mais lentamente, resultando em um aumento gradual dos níveis de glicose no sangue. Segundo a nutróloga Dra. Marcella Garcez, evitar picos de glicemia pode trazer uma série de benefícios ao corpo, como:

Regular o apetite;

Reduz o consumo excessivo de calorias;

Diminui o acúmulo de gordura corporal;

Promove a queima de gordura como fonte de energia.

4. Auxilia na redução da pressão alta

O alto teor de potássio do brócolis pode ajudar a reduzir a pressão alta, pois a substância ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, atuando como um vasodilatador, e equilibra os níveis de sódio no corpo. Segundo a Dra. Marcella Garcez, o potássio ajuda o corpo a excretar mais sódio na urina. “[…] Vale lembrar que o aumento da ingestão de potássio tem sido relacionado também à prevenção de outros riscos cardiovasculares”, acrescenta a médica.

O consumo de brócolis pode favorecer a saúde dos olhos (Imagem: Dani Vincek | Shutterstock) Crédito:

5. Ajuda a proteger os olhos

O brócolis é uma boa fonte de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes carotenoides encontrados em alta concentração na mácula dos olhos . Esses compostos ajudam a proteger os olhos dos danos causados pela luz azul e pela radiação ultravioleta, reduzindo o risco de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e catarata.

6. Evita problemas nas articulações

A vitamina K presente no brócolis desempenha um papel crucial na saúde dos ossos e articulações, pois ajuda na mineralização óssea e ajuda a reduzir o risco de osteoporose e fraturas. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias que auxiliam na proteção das articulações contra danos oxidativos, assim como o ácido alfa-lipóico.

7. Combate o envelhecimento

O brócolis é rico em antioxidantes, como a vitamina C e E e o betacaroteno, que desempenham um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois “ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a Dra. Marcella Garcez.

Como incluir o brócolis na dieta?

O brócolis pode ser adicionado à rotina alimentar de variadas maneiras: