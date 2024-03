7 benefícios do cacau para a saúde

O consumo regular desse fruto pode favorecer o bom funcionamento do organismo

O cacau, originário das Américas, tem uma história profundamente enraizada nas civilizações antigas da região. Sua origem remonta às florestas tropicais da América Central e do Sul, onde era cultivado há milhares de anos pelas antigas civilizações maias e astecas.

Além da sua rica história, ele é mais do que apenas um ingrediente utilizado para produzir o chocolate. Por trás de seu sabor rico e reconfortante, esconde-se uma fonte impressionante de nutrientes e compostos que oferecem uma série de benefícios para a saúde.

Por isso, conheça 7 benefícios significativos do cacau, desde a promoção do bem-estar mental até seus efeitos positivos na saúde cardiovascular, cognição e muito mais.

1. Promove o bem-estar mental

O cacau contém compostos que estimulam a liberação de neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. Assim, o seu consumo pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e promover uma sensação de bem-estar geral.

2. Aumenta a cognição e a concentração

3. Fonte de nutrientes essenciais

O cacau é uma excelente fonte de nutrientes essenciais , incluindo ferro, magnésio, cálcio, zinco e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes desempenham papéis importantes no metabolismo, na saúde óssea, na função muscular e em muitos outros processos corporais.

4. Promove a saúde da pele e do cabelo

O cacau oferece uma gama de benefícios tanto para a pele quanto para os cabelos. “Todas as pessoas podem usar e abusar de produtos que levam o cacau como ingrediente. Máscaras faciais e para a região dos olhos são uma ótima aposta para quem deseja uma pele mais bonita e saudável. Nos cabelos, também está liberado utilizar, em especial, os encaracolados e crespos, pois precisam de uma hidratação maior devido ao formato dos fios”, explica Flávia Villela.

5. Regula o açúcar no sangue

O cacau pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Os compostos encontrados no fruto podem melhorar a sensibilidade à insulina, ajudando o corpo a utilizar a glicose de forma mais eficiente.

A nutricionista Fernanda Sobral diz que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

6. Reduz o colesterol LDL

O consumo regular de cacau pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (“mau” colesterol), o que é benéfico para a saúde cardiovascular. Os antioxidantes presentes no fruto ajudam a prevenir a oxidação do colesterol LDL, que é um fator de risco para doenças cardíacas.

“Uma alimentação de qualidade vai além do prazer culinário ou estética. É um fator que possui um impacto gigantesco na saudabilidade do corpo humano. Não à toa, a imensa maioria dos tratamentos que visam à redução do LDL estão intrinsecamente conectados a uma agenda de refeições balanceadas”, destaca a médica Dra. Julia Machline Carrion, co-founder da epHealth.