7 destinos imperdíveis no Brasil para curtir o outono

Prepare a mala para conhecer estes lugares, que ficam ainda mais cheios de charme nesta estação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 01:25

Cunha cria um cenário perfeito para apaixonantes sessões fotográficas (Imagem: Samara Yonamine | Shutterstock) Crédito:

O outono é aquela época do ano em que tudo fica meio dourado, as tardes são mais frescas e a gente começa a pensar em lugares aconchegantes para curtir esse clima gostoso. No Brasil, de março a junho, não faltam opções para quem quer aproveitar o melhor da estação. Pensando nisso, prepare a mala, chame quem você gosta e descubra sete destinos incríveis que ganham um charme todo especial no outono, perfeitos para fazer da sua viagem uma experiência memorável e relaxante!

1. Cunha, São Paulo

Entre março e maio, Cunha se transforma no palco de um dos espetáculos mais belos da natureza: a floração das lavandas. O Lavandário é um campo onde o lilás das flores contrasta com o céu, criando um cenário perfeito para apaixonantes sessões fotográficas. Além disso, a cidade oferece trilhas que se tornam especialmente agradáveis com o clima mais fresco, como a trilha para a Pedra da Macela, de onde se pode admirar uma vista panorâmica da região.

2. Gramado, Rio Grande do Sul

Gramado é a cara do outono. As ruas da cidade se enchem de tons dourados e avermelhados, enquanto o clima fresco é um convite para desfrutar de um chocolate quente nas elegantes chocolatarias locais. Uma visita ao Lago Negro é obrigatória; rodeado por árvores importadas da Floresta Negra alemã, o local oferece um espetáculo de cores refletidas em suas águas tranquilas. Para os amantes de arte, o outono é o período ideal para visitar o Museu de Cera Dreamland, onde a menor aglomeração de turistas permite uma experiência mais tranquila.

3. Chapada Diamantina, Bahia

Durante o outono, as chuvas dão uma trégua na Chapada Diamantina, tornando este o momento ideal para explorar suas montanhas, vales e cachoeiras sem as multidões do verão. A temperatura mais amena é perfeita para longas caminhadas, como a subida ao Morro do Pai Inácio, que oferece um pôr do sol inesquecível. A cidade de Lençóis, com suas charmosas pousadas e restaurantes, serve de base para esta aventura no coração da Bahia.

O outono é uma ótima estação para conhecer a cultura de Ouro Preto e suas igrejas barrocas (Imagem: Aqnus Febriyant | Shutterstock) Crédito:

4. Ouro Preto, Minas Gerais

Visitar Ouro Preto no outono é uma experiência que combina cultura e história com um clima ideal para explorar suas ladeiras e igrejas barrocas sem o calor intenso do verão. O céu claro e o ar mais seco realçam a beleza das fachadas históricas e das obras de Aleijadinho. As noites frias são um convite para experimentar a culinária local em tascas e restaurantes que servem desde o tradicional feijão-tropeiro até pratos à base de ora-pro-nóbis.

5. Curitiba, Paraná

Curitiba se destaca por sua organização e beleza natural, que se tornam ainda mais evidentes no outono. Durante essa estação, os parques da cidade, como o Barigui e o Tanguá, oferecem lindas paisagens para caminhadas ao ar livre. Aproveite para visitar o Jardim Botânico, onde as estufas e os jardins ganham um charme especial com o céu mais límpido.

Além disso, o outono é a temporada ideal para explorar a gastronomia local, que inclui pratos à base de pinhão, uma semente típica da região que é colhida justamente nessa época do ano. Restaurantes e bares locais oferecem desde simples petiscos até pratos elaborados com o ingrediente, permitindo que os visitantes experimentem sabores únicos da culinária paranaense.

Petrópolis é conhecida como a Cidade Imperial (Imagem: Luis War | Shutterstock) Crédito:

6. Petrópolis, Rio de Janeiro

Conhecida como a Cidade Imperial, Petrópolis é um refúgio perfeito no outono. As temperaturas mais baixas realçam o charme das construções históricas, como o Museu Imperial e a Catedral de São Pedro de Alcântara. O clima da estação é ideal para explorar a Rota Cervejeira, um passeio pelas cervejarias artesanais da região, onde se pode degustar diferentes tipos de cerveja ao lado de pratos da culinária alemã.

7. Campos do Jordão, São Paulo