7 dicas para criar um bom portfólio profissional

1. Defina o seu objetivo

2. Selecione os seus melhores trabalhos

3. Organize o seu portfólio de forma clara e lógica

4. Destaque suas habilidades e conquistas

5. Mantenha um design profissional coeso

O design do seu portfólio deve ser limpo, profissional e coeso. Escolha uma disposição que destaque seu trabalho sem distrações desnecessárias. Use fontes legíveis, cores que complementam seus projetos e mantenha uma constância visual. “As imagens, juntamente com o design, são tão importantes quanto o teor do texto na hora de passar uma mensagem”, destaca a mestre em comunicação Elaine Chovic.