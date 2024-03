7 dicas para pintar o cabelo em casa

Veja como garantir a segurança dos seus fios e a sua saúde com passos simples

Pintar o cabelo em casa pode ser uma opção atraente para quem busca economia, praticidade ou simplesmente prefere a comodidade do seu lar. No entanto, é importante ter em mente que alguns cuidados são essenciais para garantir a segurança do cabelo e a saúde.