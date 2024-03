Edicase Brasil

7 sintomas de doenças renais em animais de estimação

Assim como ocorre em humanos, as doenças renais podem afetar os animais de estimação e demandam atenção especial. Os rins desempenham um papel crucial na filtragem e eliminação de resíduos do corpo dos pets , e qualquer falha nesta função pode trazer problemas de saúde.

1. Alteração nos hábitos urinários

Atente-se a qualquer mudança nos padrões urinários do seu animal de estimação. Isso inclui aumento da frequência urinária, além da produção do xixi em pequenas quantidades ou com alterações na coloração. Urinar com sangue e fazer as necessidades fora do local correto podem ser motivos de ligar o alerta e contatar um veterinário.