8 cuidados essenciais com a saúde após enchentes

Médico ensina cuidados essenciais que devem ser tomados pela população afetada por inundações no Rio Grande do Sul

Chuvas torrenciais afetaram 90% do estado do Rio Grande do Sul ao longo das últimas semanas, impactando a vida de mais de 2 milhões de pessoas. A previsão do Climatempo é que, a partir do dia 15 de maio, haja uma trégua pluvial, com a diminuição de chuvas e uma frente fria chegando às terras gaúchas.