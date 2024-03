8 respostas para dúvidas sobre a dengue

1. O que explica a alta nos casos de dengue?

Temos como principal motivo a mudança climática. Juntamente à chegada do fenômeno El Nino, constatou-se uma onda muito forte de calor , bem como muita umidade. Essas duas condições já são suficientes para a progressão dos ovos na forma de larva e, enfim, do mosquito. Contudo, também existem outros fatores que explicam a alta nos casos.

2. Quais os diferentes tipos de vírus da dengue?

3. O que é o Aedes aegypti e o quanto ele é perigoso?

Atualmente, a doença que vem preocupando a todos é a dengue, seguido da chikungunya, que corre em paralelo. Esta primeira tem uma característica clínica muito parecida com todas as outras arboviroses e comum, de certa forma, para doenças infecciosas: febre, dor no corpo e mal-estar.

4. Por que ainda não temos vacina para todos?

5. Como identificar se estou com dengue, COVID ou gripe?

A pessoa que se sente doente, com um grande mal-estar, dor de grande intensidade, febre e manchas no corpo, é bem provável que tenha dengue. O principal sintoma de COVID ou gripe é respiratório e inclui dor de garganta, tosse, nariz entupido. Mal-estar, febre e indisposição são comuns em todos. No entanto, em casos de muita dor no corpo, dor atrás dos olhos, mancha no corpo, dor de cabeça, vômito, dor muscular e nas articulações, a primeira coisa é pensar na alternativa dengue.