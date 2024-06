9 motivos para inserir o espinafre na alimentação

O espinafre é um vegetal amplamente cultivado e apreciado por seu sabor e versatilidade na cozinha, pois pode ser utilizado no preparo de pratos variados. Originário da Pérsia e caracterizado por suas folhas verde-escuras, ele é popular entre as dietas por ser uma opção acessível e rica em diversos nutrientes essenciais para o organismo, tais como:

Vantagens do espinafre para a saúde

1. Ajuda no controle da pressão arterial

O potássio presente no espinafre ajuda a controlar a pressão arterial ao neutralizar os efeitos negativos do sódio, promovendo a excreção de sódio pelos rins e relaxando os vasos sanguíneos.

2. Favorece a saúde ocular

3. Ajuda no controle do peso

Rico em fibras e com baixa densidade calórica, o espinafre pode ajudar no controle do peso ao proporcionar saciedade com poucas calorias.