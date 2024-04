BBB 24: 5 momentos marcantes de Alane no programa

Relembre a trajetória da paraense ao longo dos três meses de reality show

Publicado em 12 de abril de 2024 às 19:25

Alana protagonizou grandes momentos no BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito:

Faltam poucos dias para a final do BBB 24. Todavia, três participantes ainda terão que enfrentar o último paredão. Alane, ao lado de Matteus e Isabelle, disputa as últimas vagas para o top 3. Após desistir da Prova do Finalista de Resistência, a paraense foi direto para a berlinda.

Contudo, antes disso, Alane protagonizou grandes momentos no programa que merecem ser relembrados e podem ajudar a decidir se ela deve ou não disputar o prêmio do BBB 24. Confira!

1. Briga com a Fernanda

A relação entre Fernanda e Alane, desde o início do programa, nunca foi das melhores. Em um ‘Sincerão’, a bailarina disse que o MC Bin Laden era fofoqueiro, explicando que ele insinuou para ela que Fernanda se arrependia de uma briga anterior das duas. “Mesmo que você não tenha pedido, eu perdoo você”, disse Alane para a sister .

Depois, na academia, enquanto conversavam sobre a dinâmica, Fernanda questionou: “Quem pediu perdão para você?”. Alane disse que havia dito aquilo com a intenção de “apaziguar as coisas e perdoar na minha cabeça (…) Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter”. Foi então que a discussão começou a escalar para uma das maiores brigas do programa.

Alane alongou as pernas em meio a discussão, em um passo de balé que costuma fazer. Então, Fernanda disparou: “Tá meio molenguinha aí [sobre a perna de Alane]. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua”. Inconformada com o comentário, Alane gritou: “Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora”.

A briga evoluiu para mais gritos, xingamentos e provocações. “Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Mostra seu desespero!”, disse Fernanda. Ela também debochou de uma ocasião anterior em que Alane pediu ajuda aos amigos para desentupir o vaso sanitário.

2. Punição por esconder copo

Em março, Alane levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas porque escondeu um copo de uma ação em sua mochila. “Atenção, todos! Quem pegou o material do McDonald’s e guardou na mochila, devolva imediatamente na despensa”, disse a voz do programa. Surpresa, a bailarina perguntou sobre quem a dedurou, pois ela havia escondido o item. “Estava no chão”, afirmou Raquele .

Em seguida, a voz deu uma bronca na sister , que queria guardar o copo como recordação do BBB. “Dona Alane, falta gravíssima. Menos 500 estalecas. Todo material de pré-festa tem que ser sempre devolvido na despensa. Todos vocês sabem muito bem”, disse a produção.

3. Desentendimento com Beatriz

Alane e Beatriz criaram grande afinidade no início do jogo e se tornaram inseparáveis amigas. No entanto, nas últimas semanas do programa, a relação entre elas deu uma estremecida após um mal-entendido. Conversando sobre o clima entre Matteus e Isabelle , a bailarina disse que eles estavam bonitinhos dançando juntos em uma festa. Beatriz, por sua vez, alfinetou dizendo que a relação deles estava muito “enrolada”.

Em seguida, Alane mencionou uma frase dita pelo ex-participante Marcus sobre respeitar o momento do outro: “Quando alguém saía, o Marcus me falava: ‘Respeita que o momento é dele, depois você pensa nisso’”. No entanto, a vendedora entendeu como uma indireta: “Mas você tá falando que eu não respeito espaço dos outros?”.

A paraense tentou se explicar e desfazer o mal-entendido: “Não, amiga, não é isso. (…) Você falar isso numa véspera de Paredão, para as pessoas acharem que eu faço exatamente isso e sair amanhã? Que eu falo exatamente o que seus adversários falam?”. Porém, Beatriz continuou na defensiva: “Não, mas é que você falou isso e parece que eu não respeito o espaço das pessoas”.

Alane é uma das participantes que mais levou punição no programa (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito:

4. Briga por “estalecada”

Ao longo do programa, Alane foi, por diversas vezes, líder no ranking do “Vacilômetro” como a participante que mais levou punições. Por causa disso, ela foi alvo de críticas e recebeu vários votos dos demais brothers . Uma das “estalecadas”, inclusive, causou discussão entre a bailarina e Yasmin Brunet e, consequentemente, uma briga generalizada na casa.

Tudo começou porque a modelo começou o dia com uma punição gravíssima, perdendo 500 estalecas, após entrar no confessionário para fazer o Raio-X depois de o cronômetro zerar. Logo após, Alane e Beatriz disseram para Yasmin que ela poderia virar alvo de voto.

Todavia, após essa conversa, Yasmin criticou a atitude das amigas: “Achei muito incoerente e soberba. Desculpa, rainha, vocês podem, eu não”. Mais tarde, a modelo comentou sobre sua posição no “Vacilômetro”: “Top 2, e mesmo assim não consegui ultrapassar [Alane e Beatriz]”.

Alane, incomodada, alfinetou Yasmin: “Eu senti como se você estivesse comparando o nosso vacilo, que foi sem querer, com o teu que foi aparentemente proposital”.

Antes da festa que aconteceria naquele dia, no Quarto do Líder, Alane falou sem usar o microfone e levou punição. Na cozinha, os demais participantes comemoraram a “estalecada”. Ao ouvir os gritos e risadas, a bailarina ficou brava e desceu para questioná-los: “E por que vocês estão comemorando isso? Ela fez de propósito, eu não. Não faz sentido vocês rirem porque eu tomei punição. É incoerente”.

Wanessa Camargo defendeu Yasmin e, assim, começou uma grande briga entre Davi e Wanessa , Alane e Yasmin, Giovanna e Beatriz.

5. Discussão com Juninho

Em uma festa, Alane e Juninho conversavam sobre votos. Ela disse que só votaria nele quando o jogo afunilasse. Ele, por sua vez, tentou desviar a conversa: “Quero que você saiba que lá fora isso, para mim, não tem nada a ver. Eu te acho a maior gata, então…”. A paraense cortou a conversa e o lembrou sobre Leidy Elin, com quem ele flertava: “Obrigada, mas é que eu shippo muito você e minha amiga Leidy”, disse.

Depois, a paraense foi desabafar com as amigas Beatriz e Deniziane: “Só que teve uma hora que ele falou assim: ‘Te admiro demais, te respeito demais, eu até te pegaria se fosse lá fora’”, disse. Depois, resolveu contar para Leidy Elin que Juninho havia dado em cima dela.

Passado um tempo, após a formação do paredão, em que Juninho foi indicado, ele justificou sua permanência na casa afirmando que não inventava “situações fictícias”. Depois, Alane foi questioná-lo sobre essa fala. Então, começou uma grande discussão.

“Você deu em cima da amiga da menina que você deu um selinho”, disse Alane para Juninho. Ele, então, sugeriu que a bailarina, que também estava na berlinda, estava “desesperada” com o paredão.