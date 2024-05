Descubra os encantos de Bariloche além da neve

Confira passeios imperdíveis para curtir sua visita ao máximo

Publicado em 9 de maio de 2024 às 07:28

Bariloche encanta com vegetação florida no verão e na primavera (Imagem: Idearium 3.0 | Shutterstock) Crédito:

Quando pensamos em Bariloche, logo nos vem a imagem de muita neve e estações de esqui. Mas a cidade fica ainda mais bonita e colorida nos meses de primavera e verão.

Onde ficar?

O melhor hotel de Bariloche é o Llao Llao, cuja localização parece um cenário de filme. Ele é cercado por lagos e montanhas e possui uma excelente estrutura de lazer, com atividades como dança, caminhada e ioga, além de contar com um ótimo spa com piscinas aquecidas e excelentes restaurantes. Não deixe de experimentar o tradicional chá da tarde.

Cervejaria Patagônia

Vale a pena provar a cerveja artesanal da Cervejaria Patagônia, que fica às margens do lago Nahuel Huapi, no Circuito Chico, passeio que não pode ficar de fora do roteiro. O restaurante tem uma vista incrível do lago e oferece várias opções de petiscos, como empanadas, saladas e sanduíches, com ótimo custo-benefício.

O Cerro Campanário oferece uma das vistas mais bonitas de Bariloche (Imagem: saiko3p | Shutterstock) Crédito:

Cerro Campanário

Suba de teleférico até o topo do Cerro Campanário, de onde se tem as vistas mais bonitas de Bariloche . O horário de funcionamento é das 9h às 17h30, e o ingresso custa 300 pesos por pessoa.

Cerro Tronador

Outro passeio imperdível para quem visita Bariloche no verão é o Cerro Tronador. Do centro da cidade até a entrada do parque nacional, leva-se cerca de uma hora de carro. A partir da guarita do parque, são mais 48 quilômetros de estrada não pavimentada. Dica: esse trecho é mão única, então só é possível entrar no parque das 10h30 às 14h00 e sair após às 16h00.

Por Fabiane Gama – revista Qual Viagem