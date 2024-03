Edicase Brasil

Veja como a quantidade de fios interfere na qualidade do lençol

Especialista explica como essas características são importantes na hora de escolher o jogo de cama

Publicado em 11 de março de 2024 às 17:24

Quantidade de fios dos lençóis interfere na qualidade do sono (Imagem: World_of_Textiles | Shutterstock) Crédito:

Comprar um lençol de cama pode até parecer uma tarefa simples, mas exige atenção. Por exemplo, ao escolher entre um modelo e outro é sempre recomendado verificar o rótulo do produto, porém, nem sempre é fácil compreender as informações que estão contidas ali, especialmente em relação à quantidade de fios e sua importância para o descanso merecido.

Por isso, Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec (lavanderia especializada no tratamento de roupas e produtos têxteis), explica a diferença entre a quantidade de fios dos lençóis para te auxiliar na hora comprar o seu enxoval. Confira!

180 fios

São os modelos mais simples e com preços acessíveis, pois são produzidos com algodão e poliéster. Os itens são indicados para o dia a dia, principalmente quando é realizada várias trocas de forros de cama na semana. Porém, este tipo de jogo de cama não é recomendado para dias quentes ou no verão, já que esquentam com facilidade, causando desconforto durante o sono.

400 fios

Enxoval com peças com essa quantidade de fios já proporciona um toque mais macio. É indicado para os dias mais quentes e abafados. O tecido com até 400 fios também traz mais suavidade e é conhecido pela sua durabilidade. Acima de 200 fios, este tipo de jogo de cama passa a ser conhecido como percal.

Lençóis com 600 fios oferecem mais maciez (Imagem: J. Zhuk | Shutterstock) Crédito:

600 fios

Este tipo de lençol requer um investimento mais elevado. Em compensação, o jogo de cama traz conforto extremo e toque acetinado, proporcionando muita maciez. O enxoval com essas peças tem a durabilidade maior se comparado aos outros modelos.

1000 fios

Quando se fala em jogos de cama com mais de 1000 fios, o conforto e a qualidade estão no topo da descrição. Segundo Marinês Cassiano, este tipo de peça pode durar anos, cumprindo com sua proposta em manter a cama confortável e macia.

Como escolher o melhor tecido?

De acordo com Marinês Cassiano, além da quantidade de fios, o tecido também influencia na qualidade do jogo de cama, impactando na durabilidade e bem-estar durante o sono. “O ideal é optar por peças de algodão, que trazem frescor e não causam irritabilidade, e são os mais indicados para enxoval. Para quartos infantis, uma opção pode ser itens de malha, que são 100% algodão com tratamento dos fios, com toque mais delicado e suave”, diz a profissional.

Cuidados com o lençol

Independentemente da qualidade do lençol, é importante manter a higiene da peça. “A troca e higienização dos jogos de cama tem que ser feita semanalmente. É necessário seguir as indicações do fabricante, que constam nas etiquetas das peças, para manter qualidade e maciez. E quanto maior a quantidade de fios, mais nobre o tecido. Por isso, para uma limpeza que forneça a prolongação da vida útil do enxoval, utilizar o serviço de lavanderia especializada é o mais recomendado”, comenta Marinês Cassiano.