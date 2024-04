Edicase Brasil

Veja como lidar com a menopausa e as mudanças na vida sexual

Impactos da menopausa na vida sexual

As mudanças do climatério são diversas e muitas delas podem afetar a vida sexual da mulher. “É comum que a menopausa cause a diminuição da libido, já que muitas mulheres experimentam uma diminuição do desejo sexual devido à diminuição dos níveis de hormônios como estrogênio e testosterona. Isso causa uma secura vaginal provocada pela queda nos níveis de estrogênio que pode levar à diminuição da lubrificação vaginal, tornando o sexo desconfortável ou doloroso e, naturalmente, se inicia a diminuição do interesse em atividades sexuais”, alerta a fisioterapeuta pélvica.