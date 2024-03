Veja como o amor pode nos fortalecer

Veja como o amor pode nos fortalecer

No distante ano de 1902, no King’s College Hospital, em Londres, o que hoje chamamos de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) fez sua primeira aparição na literatura médica, descrito, então, como um “defeito do controle moral”. Entretanto, foi somente em 1980, com a publicação da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III), que o TDAH foi formalmente reconhecido. Apenas na edição do DSM-5, em 2013, é que ele recebeu as definições atuais.