Veja os riscos de usar aparelho ortodôntico como acessório

Peças sem certificação e qualidade

Itens como os braquetes (peças metálicas coladas sobre os dentes), os fios metálicos e as borrachinhas coloridas vendidos de forma irregular têm procedência duvidosa. A comercialização ilegal pode acontecer de diversas formas, desde a venda desses produtos pela internet com acesso facilitado até a venda no comércio de rua e em feiras livres.

Riscos para a saúde bucal

Ainda, esses itens podem gerar lesões em tecidos moles da cavidade bucal, como lábios, bochechas e língua. Outro risco comum no uso de aparelhos de enfeite diz respeito às forças e movimentações inadequadas que são capazes de gerar no dente e no osso de suporte dentário, acarretando movimentações descontroladas. Isso pode provocar reabsorção óssea ao redor dos dentes, reabsorção das raízes, mobilidade, além de levar os dentes para fora do osso e à possível perda destes.