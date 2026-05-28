Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Da fábrica ao algoritmo: Bahia entra de vez na Indústria 4.0 com IA, automação e energia limpa

Empresas aceleram digitalização, usam sensores e dados em tempo real e avançam na descarbonização

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Murilo Gitel

  • Estúdio Correio

  • Murilo Gitel

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:00

Ao todo, 92% dos fabricantes acreditam que a manufatura inteligente será o principal motor de competitividade nos próximos três anos
Ao todo, 92% dos fabricantes acreditam que a manufatura inteligente será o principal motor de competitividade nos próximos três anos Crédito: Gorodenkoff

A transformação digital já faz parte da rotina da indústria baiana. Com uso crescente de inteligência artificial, internet das coisas, automação avançada e análise de dados, empresas como a Braskem ampliam eficiência operacional, reduzem emissões e fortalecem a competitividade da Bahia na nova era da Indústria 4.0.

Sensores inteligentes, monitoramento em tempo real e automação avançada já fazem parte do cotidiano das operações industriais no estado. Em um cenário cada vez mais conectado e tecnológico, empresas instaladas na Bahia vêm acelerando investimentos em inovação para aumentar a eficiência operacional, fortalecer a segurança, reduzir impactos ambientais e tornar seus processos mais competitivos.

Especial Indústria Forte 2026

A adoção de tecnologias mais sofisticadas costuma depender de uma série de fatores por Magnific
Ao todo, 92% dos fabricantes acreditam que a manufatura inteligente será o principal motor de competitividade nos próximos três anos por Divulgação
Planta industrial da Braskem na Bahia por Divulgação
Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB por _Paulo Macedo_Coperphoto_Sistema FIEB
Além de formar mão de obra qualificada, a iniciativa incentiva a equidade de gênero no setor elétrico por Divulgação / Neoenergia Coelba
Além de formar mão de obra qualificada, a iniciativa incentiva a equidade de gênero no setor elétrico por Divulgação / Neoenergia Coelba
Além de formar mão de obra qualificada, a iniciativa incentiva a equidade de gênero no setor elétrico por Divulgação / Neoenergia Coelba
Com esse modelo, a Neoenergia Coelba busca reduzir a rotatividade em cargos técnicos na Bahia e fortalecer a retenção de profissionais qualificados por Indústria Forte
Claudia Barros, diretora de Comunicação da Acelen por Jessica Modono
Planta industrial da Braskem na Bahia por Divulgação
Indústria baiana amplia a presença feminina em setores históricos e prova que diversidade gera resultado Foto: por divulgação/ Jacobina Mineração
Ionele Santiago, analista de Recursos Humanos da Jacobina Mineração Pan American Silver por Divulgação
Única planta produtora do insumo no Brasil investe em excelência operacional, integração da cadeia e adaptação de produtos por Ulisses Dumas _ Argo Imagens
A Tronox também dedica seus esforços ao desenvolvimento profissional, à qualidade de vida e ao fortalecimento da cultura organizacional por Ulisses Dumas _ Argo Imagens
Moisés Santos, diretor de Operações da Tronox Bahia por Ulisses Dumas _ Argo Imagens
Ediherle Cruz: de estagiária à coordenadora por Arquivo Jacobina Mineração
Carlos Alfano, diretor Industrial da Braskem na Bahia por CARLOS CASAES
Celso Ferreira, vice-presidente de Operação da Acelen por Sergio Zacchi
Tatiane Conceição, gerente de Operações de RH da Neoenergia Coelba por Divulgação
Robôs atuam em inspeção de equipamentos na área de produção de celulose da Suzano em Mucuri por Divulgação
Para a Unipar, o marco foi a implantação da nova fábrica de Camaçari, primeiro projeto greenfield da companhia por Divulgação
Priscila Santos, do time de Engenharia e Inovação Aberta da Suzano por Divulgação
Ricardo Congro, diretor executivo Industrial da Unipar por Divulgação
Aplicativo de ronda ambiental eleva a eficiência operacional na Refinaria de Mataripe por Divulgação Acelen
A Neoenergia Coelba mantém parceria com o SENAI Bahia para preparar profissionais para a Indústria 4.0 por Divulgação / Neoenergia Coelba
Certificações do Jornada Jovem Acelen por Divulgação/Acelen
Além de formar mão de obra qualificada, a iniciativa incentiva a equidade de gênero no setor elétrico por Divulgação / Neoenergia Coelba
João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos da Acelen por Sergio Zacchi/Divulgação Acelen
Jacobina Mineração Pan American Silver emprega mais de 3 mil colaboradores, sendo mais de 96% oriundos da própria região por Arquivo Jacobina Mineração
1 de 29
A adoção de tecnologias mais sofisticadas costuma depender de uma série de fatores por Magnific

Tecnologia redefine operações industriais

Essa transformação acompanha um movimento global. Levantamento da Deloitte, publicado em 2025, com 600 executivos de grandes empresas industriais, aponta que 92% dos fabricantes acreditam que a manufatura inteligente será o principal motor de competitividade nos próximos três anos. O estudo também mostra que iniciativas de smart manufacturing já geram ganhos concretos: em média, aumento de 10% a 20% na produção, melhora de 7% a 20% na produtividade dos trabalhadores e liberação de 10% a 15% da capacidade operacional.

Na prática, isso significa que a chamada Indústria 4.0 deixou de estar restrita ao discurso sobre inovação e passou a ocupar o centro das decisões produtivas. Inteligência artificial, internet das coisas, análise de dados, automação, sensores, drones e modelos preditivos vêm sendo aplicados para antecipar falhas, reduzir paradas não planejadas, ampliar a segurança dos trabalhadores e tornar o uso de energia e recursos mais eficiente.

Inteligência artificial amplia eficiência

Para a Braskem, essa nova era é marcada pela integração de inteligência artificial, automação avançada, internet das coisas (IoT) e análise de dados aos processos produtivos. Um exemplo prático da companhia é o projeto Multivariate Process Analysis (ProMV), desenvolvido com o apoio do Centro Digital da Braskem.

“Por meio de modelos matemáticos, estatísticos e simulações em tempo real, aplicamos inteligência artificial e IoT para otimizar a operação dos fornos de pirólise, equipamentos essenciais nas centrais petroquímicas e grandes consumidores de energia. Essa abordagem permite decisões mais rápidas, maior estabilidade operacional e ganhos relevantes de eficiência energética”, explica o diretor industrial da Braskem na Bahia, Carlos Alfano.

Outro exemplo é a Central de Gestão de Ativos, na unidade Q1, que monitora em tempo real os principais equipamentos industriais e analisa variáveis como temperatura, vazão e vibração, além de desenvolver algoritmos que previnem falhas e evitam interrupções não planejadas.

Desde 2023, a Braskem também utiliza inteligência artificial nas unidades da Bahia, o que melhora o controle de processos, a eficiência operacional e a competitividade.

Automação reforça segurança industrial

Câmeras de alta resolução também são usadas para inspeção interna em equipamentos, sem a necessidade da entrada de trabalhadores em espaços confinados, além da utilização de drones para monitoramento visual de equipamentos e estruturas localizadas em altura, evitando a exposição de profissionais a riscos de queda.

“Cada uma dessas iniciativas mostra que o futuro da indústria passa pela combinação entre tecnologia, excelência operacional e compromisso com a transição energética”, afirma Alfano.

Segundo a companhia, a digitalização industrial também vem fortalecendo protocolos de segurança operacional e ampliando a capacidade de resposta em processos críticos, reduzindo riscos e aumentando a confiabilidade das operações.

Energia renovável impulsiona descarbonização

Para a Braskem, a descarbonização e a transição energética são pilares estratégicos e vêm avançando de forma consistente na implementação de iniciativas que conciliam competitividade, eficiência operacional e sustentabilidade.

Na Bahia, mais de 90% da energia elétrica consumida pela Braskem é de origem renovável, viabilizada por contratos de longo prazo e investimentos em parques eólicos, que somam mais de 200 MW de capacidade instalada no país.

Por meio do Programa de Descarbonização Industrial, iniciado em 2021, a companhia estabeleceu o objetivo de reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos escopos 1 e 2 até 2030.

Desde então, mais de 1,3 milhão de toneladas de CO₂e já foram evitadas por meio de iniciativas ligadas ao programa, com a Bahia desempenhando papel estratégico ao contribuir com mais de 200 mil toneladas desse total.

Futuro será mais conectado e sustentável

Para Carlos Alfano, a indústria do futuro será marcada pela integração entre inovação tecnológica, economia circular e sustentabilidade.

“O futuro da indústria será cada vez mais conectado, circular, renovável e colaborativo. E essa transformação só será possível se inovação e sustentabilidade caminharem juntas, impulsionando soluções capazes de melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, preservar os recursos necessários para as próximas gerações”, projeta o executivo.

Com investimentos em inteligência artificial, automação industrial e energia renovável, a Bahia avança na consolidação de um parque industrial mais moderno, eficiente e alinhado às novas exigências globais de competitividade e sustentabilidade.

O projeto Indústria Forte é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da Acelen, Jacobina Mineração - Pan American Silver, Neoenergia Coelba, Suzano e Unipar, e apoio da Braskem, FIEB e Wilson Sons.

Tags:

Especial Indústria Forte 2026

Mais recentes

Imagem - Bahia acelera na nova indústria e mira liderança na economia de baixo carbono

Bahia acelera na nova indústria e mira liderança na economia de baixo carbono
Imagem - Robôs, automação e energia limpa aceleram nova indústria da Bahia

Robôs, automação e energia limpa aceleram nova indústria da Bahia
Imagem - Indústria passa a exigir habilidades emocionais além da formação técnica

Indústria passa a exigir habilidades emocionais além da formação técnica