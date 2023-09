1° prédio da Bahia, Edifício Oceania celebra 80 anos com festa nesta sexta

Crédito: Paula Fróes / CORREIO

O Edifício Oceania, primeiro condomínio de apartamentos da Bahia, celebrará nesta sexta-feira (15) os seus 80 anos em grande estilo. O panorâmico terraço do prédio em frente ao Farol da Barra, recebe, às 19h, uma festa, com coquetel, para 250 convidados. O evento também marca a inauguração do Memorial do Edifício Oceania, com descerramento da Escultura em Parede do artista visual Gustavo Maciel, surpresa da festa idealizada pelo síndico João Pedro de Freitas Cardoso e organizada por Marcos Damásio.

A festa do gigante quadradão terá ainda a inauguração da Sala do Memorial, em estilo vintage, com consultoria, projeto arquitetônico e execução do Prof. Dr. Mário Mendonça, Dra. Emanuele de Oliveira Teixeira e Dr. Michel Franklin de Almeida Lopes. A concepção, produção de conteúdo e design do Memorial tiveram a curadoria de Daniel Rangel e trabalhos de Luiz Teles e João Ramos, respectivamente.

A programação do octogésimo aniversário do Oceania continua no dia 21, com palestra no terraço do Edifício Oceania, com visita guiada ao Memorial; de 22 a 24, acontece uma Feirinha de Artesanato no Largo do Farol. As celebrações se encerram no 24, com a entrega de alimentos não perecíveis recolhidos nos eventos para entidades e instituições beneficentes da região da Barra e para a Igreja de Nossa Senhora D´Ajuda, que serão distribuídos, respectivamente, na Barra e no Centro Histórico.

Os 80 anos do edifício estão sendo celebrados desde o dia 14 de agosto, quando ocorreu uma missa de ação de graças na Igreja da Vitória. De 17 a 31 de agosto um ciclo de palestras, produzido em conjunto com o Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração da UFBA, comemorou os 40 anos do Núcleo e o aniversário do Oceania edifício. As palestras ocorreram na Faculdade de Arquitetura da UFBA, tendo o Oceania e a arquitetura de época como tema principal.

Moradores ilustres e curiosidades

O primeiro prédio da Bahia já abrigou moradores ilustres, como Wagner Moura, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. Gilberto Gil costuma montar seu camarote Expresso 2222 por lá, no Carnaval. O Rei Pelé, a apresentadora Xuxa e até o líder do U2, Bono Vox, já foram vistos lá. Construído em 1942, o Oceania recebeu, em 1947, a primeira exposição individual do escultor baiano Mário Cravo Jr..