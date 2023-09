99 bairros de Salvador e parte da RMS ficarão sem água nesta terça (19); veja lista

Crédito: Acervo CORREIO

O fornecimento de água será interrompido em parte de Salvador e em alguns municípios da Região Metropolitana nesta terça-feira (19), a partir das 6h da manhã. A suspensão vai ocorrer devido à realização de serviços de manutenção e melhoria na captação de água em Pedra do Cavalo e outros pontos do sistema de abastecimento.



A previsão da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) é que os serviços sejam concluídos na madrugada do dia seguinte (20), quando o abastecimento começará a ser retomado nas áreas afetadas. Como o retorno da água sempre ocorre de forma gradativa, alguns locais poderão ter o fornecimento regularizado em até 72 horas após o término dos serviços. Por isso, a Embasa orienta que a população reserve água para esse período e utilize com economia a água armazenada.

“Nosso objetivo é completar a preparação do sistema para o verão 2023, quando a demanda por água será maior. Fizemos uma manutenção semelhante, em agosto, na parte do sistema atendida pelas estações de tratamento da Bolandeira, e agora é a vez das estruturas que captam e transportam água da barragem de Pedra do Cavalo até a ETA principal, em Candeias”, explica o presidente da Embasa, Leonardo Góes. “Sabemos que toda interrupção causa transtornos, mas precisamos fazer esses serviços para manter a confiabilidade e a segurança operacional do sistema, evitando ter que parar depois, de forma emergencial”.

Durante a suspensão do fornecimento, também serão feitos serviços de manutenção preventiva em diversos pontos da rede distribuidora. Ao todo, serão 25 frentes de serviço e 164 trabalhadores atuando. “Para que o sistema se mantenha em boas condições operacionais, é fundamental que a Embasa faça essas manutenções periódicas. É como qualquer maquinário, um carro, por exemplo, que precisa de revisão de tempos em tempos para verificar se está tudo bem, reparar o que precisa e trocar peças gastas pelo uso”, complementa Manuella Andrade, diretora de Operação da Embasa na RMS.

Enquanto o fornecimento de água não estiver plenamente regularizado, o usuário pode solicitar abastecimento alternativo por carro-pipa, pelos canais de atendimento ao cliente da empresa:

Telefone: 0800 0555 195

WhatsApp (71) 99717-0999

Atendimento virtual: atendimentovirtul.embasa.ba.gov.br

Pontos presenciais

A prioridade do atendimento com carro pipa será dada a hospitais e postos de saúde.

Como armazenar água

Para evitar desabastecimento em momentos como este, é fundamental dispor de caixa d'água, como orienta a Resolução 005/2019 da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa). Em imóveis com mais de um pavimento, também é preciso dispor de reservatório inferior equipado com bomba para alimentar o reservatório superior.

Além da caixa d'água, é importante ter atenção ao armazenamento correto da água em baldes e outros recipientes, que devem ser previamente limpos e permanecer tampados para evitar contaminações.

A água armazenada nos reservatórios domiciliares deve ser consumida com economia e evitando usos que possam ser adiados, como lavar roupa ou limpar a calçada. Bons hábitos, como fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar os pratos e encurtar o tempo dos banhos, também podem ser adotados.

Áreas afetadas

Em Salvador:

Ilha de Bom Jesus dos Passos Ilha de Maré Ilha dos Frades Aeroporto Águas Claras Alto da Terezinha Alto do Cabrito Alto do Coqueirinho Areia Branca Arenoso Arraial do Retiro Bairro da Paz Barreiras Boa Viagem Boa Vista de São Caetano Boca da Mata Bom Juá, Bonfim CAB Cabula Cabula VI Cajazeiras Calabetão Calçada Caminho de Areia Campinas de Pirajá Canabrava Capelinha Cassange Castelo Branco Coutos Curuzu Dom Avelar Doron Engomadeira Fazenda Coutos Fazenda Grande do Retiro Fazenda Grande I a IV Granjas Rurais IAPI Imbuí Itacaranha Itapuã Itinga Jaguaripe I Jardim Cajazeiras Jardim Cruzeiro Jardim das Margaridas Jardim Santo Inácio Jd. Nova Esperança Liberdade Lobato Mangueira Marechal Rondon Massaranduba Mata Escura Monte Serrat Moradas da Lagoa Mussurunga Narandiba Nova Brasília Nova Esperança Novo Horizonte Novo Marotinho Palestina Paripe Patamares Pau da Lima Periperi Pernambués Pero Vaz Piatã Pirajá Plataforma Porto Seco Praia Grande Resgate Retiro Ribeira Rio Sena Roma Saboeiro Santa Luzia Santa Mônica São Caetano São Cristóvão São Gonçalo São João do Cabrito São Marcos São Rafael São Tomé Sete de Abril Stella Maris Sussuarana Nova e Velha Tancredo Neves Trobogy Uruguai Vale dos Lagos Valéria Vila Canária

Demais municípios: