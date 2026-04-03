LAZER E NEGÓCIOS

Bahia terá mais de 40 feiras agropecuárias em 2026; confira agenda

Programação inclui eventos em diferentes regiões do estado, com foco em negócios, cultura e agricultura familiar

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 21:13

Feira Agropecuária de Morro do Chapéu reuniu mais de 90 mil pessoas nos três dias de evento Crédito: Divulgação

O calendário bimestral de feiras e exposições agropecuárias que serão realizadas na Bahia ao longo de 2026 foi divulgado nesta semana. A expectativa é de que mais de 40 eventos sejam realizados até dezembro, em diferentes regiões do estado. O calendário também serve como ferramenta de planejamento para produtores e expositores, permitindo organização prévia para participação nas atividades.

A programação de abril começa com a Expo Bahia 2026, que será realizada entre os dias 8 e 11, em Salvador, no Parque de Exposições. O evento é considerado o maior encontro do Mangalarga Marchador no estado.

Na sequência, entre os dias 10 e 12, Teixeira de Freitas recebe a 2ª Feira de Negócios e Conexões (Fenec), voltada ao empreendedorismo e networking, no Parque de Exposições Timóteo Alves de Brito.

Entre os dias 17 e 19, três eventos acontecem simultaneamente: a XII Expo Capela, em Capela do Alto Alegre; a 24ª Expo Maracás, no Parque dos Eucaliptos; e a ExpoRiacho, em Riacho de Santana, reunindo atividades culturais, negócios e agricultura familiar.

Já entre os dias 23 e 25, o município de Uauá promove o Festival do Umbu, celebrando a cultura sertaneja e o encerramento da safra do fruto. No mesmo período, ocorre a 25ª Expoagri de Irecê, com o tema “Inovação e Diversificação da Agricultura Familiar e do Agronegócio”.

Maio

A agenda de maio começa com a Expo Serrinha 2026, realizada entre 28 de abril e 3 de maio, considerada a maior exposição de caprinos e ovinos do Norte e Nordeste.

Nos dias 12 e 13, Conceição da Feira sediará o Simpósio Aves Nordeste, que marca os 50 anos da Associação Baiana de Avicultura (ABA).

Entre os dias 13 e 17, será realizada a ExpoGuanambi 2026, com foco na geração de negócios e fortalecimento do setor agropecuário da região.

Já Itapetinga recebe, de 14 a 24 de maio, a 54ª Exposição Agropecuária, considerada um dos principais eventos do setor no sudoeste baiano. Em Gavião, a 8ª Expo Gavião ocorre entre os dias 22 e 24, reunindo produtores e empreendedores locais.