Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia terá mais de 40 feiras agropecuárias em 2026; confira agenda

Programação inclui eventos em diferentes regiões do estado, com foco em negócios, cultura e agricultura familiar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 21:13

Na edição do ano passado, a Feira Agropecuária de Morro do Chapéu reuniu mais de 90 mil pessoas nos três dias de evento
 Feira Agropecuária de Morro do Chapéu reuniu mais de 90 mil pessoas nos três dias de evento Crédito: Divulgação

O calendário bimestral de feiras e exposições agropecuárias que serão realizadas na Bahia ao longo de 2026 foi divulgado nesta semana. A expectativa é de que mais de 40 eventos sejam realizados até dezembro, em diferentes regiões do estado. O calendário também serve como ferramenta de planejamento para produtores e expositores, permitindo organização prévia para participação nas atividades.

A programação de abril começa com a Expo Bahia 2026, que será realizada entre os dias 8 e 11, em Salvador, no Parque de Exposições. O evento é considerado o maior encontro do Mangalarga Marchador no estado.

Na sequência, entre os dias 10 e 12, Teixeira de Freitas recebe a 2ª Feira de Negócios e Conexões (Fenec), voltada ao empreendedorismo e networking, no Parque de Exposições Timóteo Alves de Brito.

Entre os dias 17 e 19, três eventos acontecem simultaneamente: a XII Expo Capela, em Capela do Alto Alegre; a 24ª Expo Maracás, no Parque dos Eucaliptos; e a ExpoRiacho, em Riacho de Santana, reunindo atividades culturais, negócios e agricultura familiar.

Já entre os dias 23 e 25, o município de Uauá promove o Festival do Umbu, celebrando a cultura sertaneja e o encerramento da safra do fruto. No mesmo período, ocorre a 25ª Expoagri de Irecê, com o tema “Inovação e Diversificação da Agricultura Familiar e do Agronegócio”.

Maio

A agenda de maio começa com a Expo Serrinha 2026, realizada entre 28 de abril e 3 de maio, considerada a maior exposição de caprinos e ovinos do Norte e Nordeste.

Nos dias 12 e 13, Conceição da Feira sediará o Simpósio Aves Nordeste, que marca os 50 anos da Associação Baiana de Avicultura (ABA).

Entre os dias 13 e 17, será realizada a ExpoGuanambi 2026, com foco na geração de negócios e fortalecimento do setor agropecuário da região.

Já Itapetinga recebe, de 14 a 24 de maio, a 54ª Exposição Agropecuária, considerada um dos principais eventos do setor no sudoeste baiano. Em Gavião, a 8ª Expo Gavião ocorre entre os dias 22 e 24, reunindo produtores e empreendedores locais.

Encerrando o mês, Jequié realiza, de 21 a 31 de maio, a 45ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial, junto com a 22ª Exposição Nacional, no Parque de Exposições Luiz Carlos Braga.

Mais recentes

Imagem - Menina baiana de 3 anos com doença genética rara e progressiva é selecionada para tratamento nos EUA

Menina baiana de 3 anos com doença genética rara e progressiva é selecionada para tratamento nos EUA
Imagem - Policial militar é baleado enquanto andava de bicicleta em Salvador e projétil fica alojado no tórax

Policial militar é baleado enquanto andava de bicicleta em Salvador e projétil fica alojado no tórax
Imagem - Salvador tem 13 apostas premiadas na Dupla de Páscoa; confira números sorteados

Salvador tem 13 apostas premiadas na Dupla de Páscoa; confira números sorteados