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Adolescente baiano foge de carro para encontrar garota que conheceu no Roblox e fica parado na estrada sem gasolina

Jovem percorreu 550 km sozinho, envolveu-se em acidente e trocou som do veículo por combustível antes de sofrer pane seca

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de abril de 2026 às 19:19

Jovem estaria indo rumo ao Moto Grosso para encontrar garota Crédito: Divulgação PRF/Web

Um adolescente de 16 anos foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (2), após fugir com o carro da família em Barra da Estiva, no Sudoeste da Bahia, para viajar até o Mato Grosso. O jovem foi localizado na BR-242, em Barreiras, após o veículo sofrer uma pane seca no acostamento da rodovia. O plano do menor era percorrer mais de 2,3 mil quilômetros para encontrar uma garota que conheceu através do jogo online Roblox. As informações são do G1. A reportagem entrou em contato com a PRF, mas não obteve retorno.

Segundo o relato do adolescente aos policiais, a decisão de fugir ocorreu após os pais o proibirem de utilizar o celular. Ele afirmou ter aprendido a dirigir assistindo a tutoriais na internet e aproveitou o período da noite de quarta-feira (1º) para sair de casa sem despertar a atenção dos familiares. O jovem já havia dirigido cerca de 550 quilômetros sozinho antes de ser interceptado pelas autoridades no oeste baiano.

Durante o trajeto, o garoto enfrentou diversas dificuldades logísticas e mecânicas. A PRF informou que o adolescente se envolveu em um pequeno acidente de trânsito, que felizmente não deixou feridos, e teve problemas para abastecer o automóvel devido à recusa de pagamentos. Para conseguir combustível e seguir viagem, ele chegou a trocar o aparelho de som do veículo por gasolina em um posto de conveniência.

A viagem foi interrompida definitivamente quando o combustível acabou por completo, deixando o carro parado em um trecho perigoso da rodovia. Motoristas que passavam pelo local notaram a situação e acionaram a polícia. Ao chegarem, os agentes realizaram a remoção do veículo e encaminharam o menor para a unidade operacional da PRF, onde ele recebeu assistência básica e alimentação.

O caso agora segue sob o acompanhamento do Conselho Tutelar, que foi acionado para adotar as medidas cabíveis e garantir a segurança do adolescente até o reencontro para os responsáveis.

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Tags:

Viagem Furto Adolescente Policial Rodoviário

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