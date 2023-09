Cinco homens morrem durante confronto com a PM no interior da Bahia

PM apreende armas, drogas e munições com suspeitos de tráfico . Crédito: Divulgação/PMBA

Cinco homens foram mortos a tiros durante ação policial na madrugada deste sábado (23), na cidade de Crisópolis, a 210 km de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram atingidos durante confronto com os agentes. Metralhadora, munições e drogas foram apreeendidas.



Conforme comunicado enviado ao CORREIO, a ação foi iniciada após a corporação receber informações de que homens estariam comercializando drogas na Rua Maria Eunice. Ao se aproximar, os policiais foram recebidos com disparos de arma de foro, dando início ao confronto. Após a troca de tiros, um homem foi encontrado ferido e levado para o Hospital Municipal de Crisópolis, onde morreu. Com ele os policiais encontraram uma submetralhadora 9 mm, 14 munições de 9 mm, 150 gramas e 14 pinos de cocaína, uma porção de maconha, duas balanças de precisão e R$ 14,00 em espécie, diz a nota.

Segundo a PM, ao dar continuidade às buscas na região, um segundo confronto teria ocorrido. Na ocasião, outros quatro suspeitos foram atingidos e socorridos ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. "Com eles foram encontrados uma espingarda calibre 12 com duas munições deflagradas e duas intactas, dois revólveres calibre 38 com quatro munições intactas e seis deflagradas, um revólver calibre 32 com seis munições deflagradas e uma intacta, 17 porções de maconha, uma porção de cocaína, uma porção de crack, duas balanças de precisão, um relógio de pulso, uma corrente, diversos pinos para acondicionamento de drogas e R$ 79,00 em espécie", afirma a PM.