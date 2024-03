TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Acusado de tentar matar mulher com 11 golpes de faca é preso na Bahia

O crime aconteceu no último dia 6, no bairro da Bela Vista. A vítima contou que estava no quarto do casal quando o homem chegou com uma faca, ameaçando matá-la. A mulher diz que o motivo do crime foi ciúmes e que o suspeito chegou em casa embriagado, afirmando que ela o teria traído.